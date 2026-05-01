Из Самары вывезли более 20 тысяч кубометров мусора в апреле

Фото: администрация Самары.

Предварительные итоги генеральной уборки, которую проводили в апреле, подвели в Самаре. По данным мэрии, за месяц из города вывезли более 20 тысяч кубометров мусора. Это удалось сделать благодаря усилиям дорожных и коммунальных служб, неравнодушных горожан.

«Всего очищено более 23 миллионов квадратных метров внутриквартальных и придомовых территорий», – рассказал замглавы Самары Евгений Владимирский в эфире программы «Прямой диалог».

В апреле в Самаре навели порядок на 12,7 миллионов квадратных метров дорог и 5,7 миллионов «квадратов» общественных территорий.

