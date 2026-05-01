Самарцам дали советы по безопасности детей на майских праздниках

Самарцам советуют заранее проводить разъяснительные беседы с детьми Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С наступлением длинных майских выходных возникает риск травм для детей. Как обезопасить их, напомнил главный внештатный детский травматолог Самарской области, врач Самарской областной детской клинической больницы имени Ивановой Павел Рыжов.

На отдыхе дети могут столкнуться со спортивными травмами, ожогами, ЧП на воде и т.д.

«Нужно заранее проводить разъяснительные беседы с детьми, объяснять опасность того или иного действия или поведения», – приводит слова Павла Рыжова пресс-служба минздрава Самарской области.

Важно, чтобы среда в месте отдыха была безопасной, например, играть в мяч лучше на огороженной площадке. Чтобы не столкнуться с клещами на природе, нужно выбирать закрытую одежду и использовать репелленты, а после прогулки – обязательно осматривать ребенка. Перед поездкой с ребенком соберите аптечку, чтобы оказать первую помощь, если травма все-таки случится.

