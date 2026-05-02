Самарские ветераны Великой Отечественной войны получили праздничную выплату

Если ветеран получает пенсию на банковскую карту, выплата приходит на ту же карту.

Отделение Социального фонда России по Самарской области перечислило ветеранам ежегодную праздничную выплату в размере 10 тысяч рублей. Деньги поступили на счета граждан вместе с апрельской пенсией, сообщили в фонде.

Получателями средств станут 76 участников войны, проживающих в регионе. Выплата произведена автоматически, ветеранам не требовалось обращаться за ее назначением в Отделение СФР.

Если ветеран получает пенсию на банковскую карту, выплата приходит на ту же карту. При получении пенсии через почту средства доставляет почтальон согласно установленным графикам. Все средства направлены до празднования Дня Победы.

Ежегодная выплата установлена участникам ВОВ, которые несли службу в действующей армии либо получили инвалидность вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания. Ветеранам ВОВ за участие в боевых операциях, выполнение специальных заданий в воинских частях действующей армии, в тылу противника или на территориях иностранных государств, а также по другим основаниям.

