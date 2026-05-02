Житель Сызрани получил от государства 313 тысяч рублей и потратил на долги

Обман раскрыли полицейские. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области молодого человека будут судить за то, что он обманул соцслужбу и забрал деньги, которые ему не полагались по закону. Как сообщили в ГУ МВД России по Самарской области, 24-летний парень из Сызрани в ноябре 2024 года оформил социальный контракт. По этой программе государство помогает людям деньгами на развитие своего дела. Мужчина сказал, что купит фотооборудование, и ему перевели 313 тысяч рублей.

Деньгами житель Сызрани расплатился со своими долгами. Фототехнику он так и не приобрел. Чтобы в соцслужбе ничего не заметили, парень отнес туда липовые чеки и отчет, будто все купил. Когда сотрудники захотели проверить, он просто арендовал камеры и показал их.

Обман раскрыли полицейские. Теперь молодому человеку грозит уголовная статья за мошенничество в крупном размере. Пока шло следствие, его обязали не уезжать из города и регулярно отмечаться. Дело уже передали в суд.

