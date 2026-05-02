В Тольятти 1 мая столкнулись три машины, пострадал 11-летний пассажир

В результате аварии пострадали два пассажира Chevrolet Niva. Фото: ГУ МВД России по Самарской области.

Днем 1 мая в Комсомольском районе Тольятти произошло ДТП с участием трех автомобилей, в котором пострадали двое пассажиров, включая 11-летнего ребенка. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

В 12:25 у дома №27А по улице Громовой 43-летний водитель Lada Priora при развороте не уступил дорогу Chevrolet Niva под управлением 42-летнего мужчины. После первого удара внедорожник отбросило, и он врезался в Lada Granta, которая выезжала с прилегающей территории. За рулем Granta находился 30-летний водитель.

В результате аварии пострадали два пассажира Chevrolet Niva. 39-летнюю женщину доставили в больницу, но после осмотра врачи назначили ей амбулаторное лечение. 11-летний подросток, который тоже ехал в этом внедорожнике, получил более серьезные травмы и был госпитализирован. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал