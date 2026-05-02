Самарский губернатор поздравил Героя России Сергея Ярашева с днем рождения

Фото: https://max.ru/Fedorischev63

Сегодня, 2 мая, свой день рождения отмечает Герой России Сергей Ярашев. Молодой боец из Самарской области удостоен «Золотой Звезды» за подвиг, который навсегда останется в истории. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

«Сергей проявил исключительное мужество и доблесть при штурме и захвате стратегически важного опорного пункта вооруженных формирований Украины. Более двух месяцев, находясь в отрыве от основных сил своего подразделения, он в одиночку продолжал выполнять боевые задачи», - написал глава региона.

Губернатор назвал Сергея человеком потрясающей воли, настоящим гражданином и патриотом своей страны, который готов до конца сражаться за свободу и независимость Родины. Федорищев подчеркнул, что в таких людях заключается сила России. Глава региона пожелал имениннику крепкого здоровья и скорейшего восстановления, выразив уверенность, что впереди у него еще много побед.

