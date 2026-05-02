Фильм самарского режиссера победил на всероссийском конкурсе короткометражек

Фонд поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России опубликовал итоги Конкурса короткометражных фильмов 2026 года. Раньше этот конкурс назывался «Россия – взгляд в будущее». В категории «Неигровое кино» победителем стала картина «Жужелица Тилли» режиссера Антона Григорьева из Самарской области. Об этом организаторы сообщили на своем сайте.

В фонде отметили, что в этом году было получено рекордное количество заявок за всю историю работы организации. Также выросло качество представленных работ. Среди лауреатов оказались участники Кинолаборатории полного цикла, которую запустили в 2025 году. В фонде считают, что это подтверждает эффективность образовательной программы.

На конкурсе 2026 года дополнительные баллы получали начинающие режиссеры. В фонде пояснили, что продолжают поддерживать новых авторов и помогать им войти в киноиндустрию.