Выпускников в Самарской области не будут обыскивать перед ЕГЭ в 2026 году

Организаторы и охрана не имеют права прикасаться к выпускникам и их вещам.

Самарских школьников перед сдачей ЕГЭ в 2026 году досматривать не будут. Организаторы и охрана не имеют права прикасаться к выпускникам и их вещам. Это следует из методических рекомендаций Рособрнадзора, на которые ссылаются в региональном министерстве образования.

При срабатывании металлоискателя школьнику должны только предложить добровольно сдать предмет, вызвавший сигнал, в помещение для хранения личных вещей. Личный досмотр запрещен, организаторы и сотрудники охраны не прикасаются к участникам экзаменов и их вещам и не имеют права устраивать обыск.

К запрещенным на экзамене предметам отнесены телефоны и другие средства связи, фото-, аудио- и видеотехника, любая вычислительная техника, шпаргалки, распечатки и иные носители информации. Исключение сделано лишь для тех средств обучения, которые прямо разрешены для выполнения заданий по конкретному предмету.

