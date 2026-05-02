Футболисты «Крыльев Советов» получат по 600 тысяч рублей за победу над «Спартаком»

Победа стала второй подряд для самарцев.

Руководство «Крыльев Советов» приняло решение выплатить команде повышенные премиальные по итогам матча 28-го тура РПЛ против московского «Спартака». Как сообщает «Спорт-Экспресс», речь идет о четырехкратном размере бонуса за победу. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу самарцев. Каждый футболист клуба получит по 600 тысяч рублей.

В составе «Крыльев» отличились Фернандо Костанца и Кирилл Печенин. Эта победа стала второй подряд для самарцев — до этого они обыграли московский «Локомотив» со счетом 2:0.

После 28-го тура подопечные Булатова занимают десятое место в чемпионате России с 29 очками. Команда находится в трех баллах от зоны стыковых матчей и в семи баллах от зоны вылета в Первую лигу. Ближайший матч «Крылья Советов» проведут 10 мая на выезде против «Оренбурга».