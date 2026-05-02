В Самаре ушла из жизни профессор Елена Кашина, более 40 лет учившая студентов английскому

Доктор педагогических наук воспитала несколько поколений филологов в Самарском университете. Фото: https://vk.com/samarauniversity_english

В Самаре скончалась доктор педагогических наук, профессор кафедры английской филологии Самарского университета им. Королева Елена Кашина. Об этом сообщили на факультете филологии и журналистики. Елена Георгиевна отдала науке и образованию больше 40 лет. Она считалась ведущим специалистом по методике преподавания английского языка, помогла множеству студентов найти свое призвание и вырастила целые поколения филологов.

Карьера Кашиной началась в 1971 году после окончания факультета иностранных языков Куйбышевского пединститута. Два года она проработала школьным учителем в Волжске и Самаре, а с 1973 года стала ассистентом в вузе. За годы работы она написала более 100 научных трудов, включая 10 монографий, учебные пособия и статьи. Ее слушали на конференциях в России, Австралии, Новой Зеландии, Италии и Великобритании.

Как сообщили в Английском сообществе Самарского университета, прощание с Еленой Георгиевной пройдет 3 мая в 10:00 на Борской, 108. Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким.