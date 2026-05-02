Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
+13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 мая 2026 11:16

3 мая на матче «Акрон» – «Краснодар» пройдет музыкальный фестиваль

Роман ГЕРАСЬКОВ
Год назад «Акрон» и The Dawless выпустили трек «Вместе и до конца» Фото: ФК «Акрон» (Тольятти)

3 мая тольяттинский «Акрон» в рамках 28 тура РПЛ примет в Самаре действующего чемпиона страны «Краснодар». В день матча с лидером турнирной таблицы красно-черные проведут музыкальный фестиваль.

«Статусная вывеска в разгар майских праздников – лучший вариант отдохнуть всей семьей и поддержать своих в развязке чемпионата. Помимо футбольных баталий на территории «Солидарность Самара Арены» развернется настоящий фестиваль качественной музыки, хедлайнером которого станет группа The Dawless», - поделились в пресс-службе тольяттинского клуба.

Ровно год назад «Акрон» совместно с группой The Dawless выпустил трек «Вместе и до конца». Эта и другие композиции прозвучат на площади Gate 3.

Помимо выступления The Dawless болельщиков ожидают уроки диджеинга, аэротату, Good night show, а также автограф-сессия с Кристияном Бистровичем.