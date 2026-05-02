Глава Самары поздравил 90-летнего генерал-майора медицинской службы Николая Новикова

Мэр назвал Николая Новикова примером для всех самарцев и поздравил его с 90-летием.

Глава Самары Иван Носков поздравил с 90-летним юбилеем генерал-майора медицинской службы Николая Павловича Новикова. Об этом мэр сообщил в своем канале в мессенджере Макс.

«В жизни людей поколения юбиляра огромную роль сыграла Великая Отечественная война. Николай Павлович в детстве стал свидетелем героического подвига наших солдат, защищавших его родную деревню от фашистов. Тогда погибла целая рота, многие были ранены. Маленький мальчик не мог помочь, но уже тогда твердо решил стать врачом и исполнил свою мечту», - написал Иван Носков.

По словам Ивана Носкова, ветераны являются нашей опорой, примером воли к жизни, любви к Родине и самопожертвования. Николай Павлович Новиков - один из тех людей, на кого можно и нужно равняться всем нам. Для Самары он сделал очень многое: возглавлял Самарский военно-медицинский институт, развивал медицинскую службу округа. Среди военврачей, работающих сейчас в зоне специальной военной операции, много его учеников.

