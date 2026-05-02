К понедельнику воздух в Самаре прогреется до 19 градусов

К понедельнику станет по-настоящему весенней. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В первые выходные мая погода в Самарской области будет неустойчивой, но уже к понедельнику станет по-настоящему весенней. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.

В воскресенье, 3 мая, ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный, его скорость составит 5-10 метров в секунду. Воздух прогреется до 11-16 градусов тепла.

В понедельник, 4 мая, погода порадует жителей региона. Будет малооблачно, осадков не ожидается. Ветер сменится на северо-западный и останется в тех же пределах 5-10 метров в секунду. Столбики термометров покажут 14-19 градусов выше нуля.

По данным синоптиков, в первые дни мая в регионе установится по-весеннему теплая погода без осадков со слабым ветром. Это связано с влиянием поля повышенного атмосферного давления. Правда, ночью из-за отсутствия облаков температура еще может местами опускаться до нуля. Зато днём воздух будет уверенно прогреваться выше 15-градусной отметки.

