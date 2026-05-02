Полузащитник «Крыльев Советов» Ильзат Ахметов идет на поправку после травмы

Футболист столкнулся с соперником и был госпитализирован.

Пресс-служба самарского футбольного клуба «Крылья Советов» сообщила сегодня, 2 мая, о состоянии полузащитника Ильзата Ахметова, который получил травму в игре 28-го тура РПЛ против московского «Спартака».

На 74-й минуте матча футболист столкнулся с соперником и был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой. Утром 2 мая в официальном телеграм-канале клуба сообщили, что состояние игрока удовлетворительное. Сам Ахметов вышел на связь и обратился к болельщикам.

«Друзья, слава богу, у меня все хорошо. Состояние стабилизировалось. Спасибо всем вам за поддержку и теплые слова, которые я получаю до сих пор от многих людей, мне очень приятны все ваши пожелания. Вчера была настоящая битва, и мы все очень рады, что добыли в ней три очка. Это наша общая победа и отличный подарок на день рождения клуба», — сказал футболист.

Напомним, матч «Крылья Советов» — «Спартак» завершился со счетом 2:1 в пользу самарцев. Команда продолжает борьбу за высокие места в турнирной таблице.