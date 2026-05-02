Метеозависимых самарцев предупредили о головных болях и перепадах настроения в первую неделю мая

В первую неделю мая жителей Самарской области ожидают геомагнитные возмущения. По данным сайта my-calend.ru, сильная магнитная буря накроет регион 7 мая.

Мощность бури достигнет 5 баллов. В этот день метеозависимые люди могут столкнуться с головными болями, резкими перепадами настроения, упадком сил и даже депрессией. Специалисты советуют следить за своим психическим состоянием, избегать эмоционального напряжения и стрессовых ситуаций.

8 мая ожидается малая геомагнитная буря, а 9 мая - слабая. В эти дни воздействие на организм будет менее выраженным, но людям с хроническими заболеваниями также стоит быть внимательнее к своему самочувствию. Медики рекомендуют в периоды магнитных бурь больше отдыхать, пить чистую воду, отказаться от алкоголя и жирной пищи, а также не планировать тяжелую физическую работу.