Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
+9°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 мая 2026 16:50

Метеозависимых самарцев предупредили о головных болях и перепадах настроения в первую неделю мая

Сильная магнитная буря накроет Самару 7 мая и 8 мая
Дарья ДОЛИНИНА
Медики рекомендуют в периоды магнитных бурь больше отдыхать.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В первую неделю мая жителей Самарской области ожидают геомагнитные возмущения. По данным сайта my-calend.ru, сильная магнитная буря накроет регион 7 мая.

Мощность бури достигнет 5 баллов. В этот день метеозависимые люди могут столкнуться с головными болями, резкими перепадами настроения, упадком сил и даже депрессией. Специалисты советуют следить за своим психическим состоянием, избегать эмоционального напряжения и стрессовых ситуаций.

8 мая ожидается малая геомагнитная буря, а 9 мая - слабая. В эти дни воздействие на организм будет менее выраженным, но людям с хроническими заболеваниями также стоит быть внимательнее к своему самочувствию. Медики рекомендуют в периоды магнитных бурь больше отдыхать, пить чистую воду, отказаться от алкоголя и жирной пищи, а также не планировать тяжелую физическую работу.