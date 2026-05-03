На туристическом поезде в Самару приехало более 200 гостей из Москвы

Для гостей организовали экскурсию, посвященную космической отрасли в регионе. Фото: Минтуризма Самарской области

2 мая в Самару прибыл туристический поезд «Космические выходные», который привез более 200 туристов из Москвы. Для гостей организовали экскурсию, посвященную космической отрасли в регионе. Об этом сообщает минтуризма Самарской области.

«Запуск этого поезда – это уникальная возможность для жителей и гостей страны открыть для себя Самарскую область как один из ключевых центров отечественной космонавтики. Мы гордимся, что именно наш регион стал отправной точкой этого маршрута, ведь Самара – это город, где рождаются ракеты и воплощаются мечты о звездах», – рассказала министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева.

Гости увидели подлинную ракету-носитель Р-7 «Союз» и посетили музей «Самара космическая», в котором им рассказали о космических кораблях и о жизни космонавтов на орбите, а также дали попробовать космическую еду и волжские блюда. Проект стал продолжением Недели космоса, которая стартовала по поручению президента Владимира Путина.

