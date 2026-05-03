Самарцам рассказали о схеме мошенничества с выплатами к 9 мая

Самарцев заманивают предлагая оформить мнимую социальную поддержку к празднику.

В преддверии Дня Победы злоумышленники начали создавать фальшивые сайты, внешне почти не отличимые от официального портала «Госуслуги». Самарцев заманивают на них, предлагая оформить мнимую социальную поддержку к празднику. Особую опасность ситуация представляет для родственников участников СВО – им обещают выплаты от 50 до 200 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС.

«Мошенники заманивают людей на поддельные ресурсы для «получения выплаты». На фишинговом сайте жертва вводит логин и пароль от своей настоящей учетной записи в «Госуслугах», а также код из СМС. Они действуют по отработанной схеме: запугивают или заманивают обещаниями, торопят с решением и требуют ввести личные данные», – рассказали в пресс-службе.

После этого злоумышленники получают доступ к аккаунту и, соответственно, всю личную информацию: паспортные данные, СНИЛС, сведения о кредитах и недвижимости. Эту информацию они используют, чтобы выманивать деньги у самой жертвы или ее близких, например, звоня якобы от имени сотрудников МФЦ.

Самарцам напомнили, что о любых полагающихся выплатах необходимо узнавать только на официальных ресурсах, самостоятельно переходя на сайты через браузер и о том, что нельзя вводить данные банковских карт, паспорта и коды из СМС на подозрительных сайтах.

