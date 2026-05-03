В 2025 году в Самарской области самообеспеченность мясом составила 44,5%.

Производство свинины и говядины оказалось одним из самых низких в Приволжском федеральном округе

По итогам 2025 года Самарская область обеспечила себя собственным мясом лишь на 44,5%. Производство свинины и говядины оказалось одним из самых низких в Приволжском федеральном округе: 21,2 тысячи тонн свинины (-20% за год) и 55,4 тысячи тонн говядины (-3% за год). Об этом сообщает Волга Ньюс.

«Мощностей самарских комплексов не хватает. Чтобы удовлетворить потребности всех участников рынка, объемы производства должны быть больше. В Самаре есть достаточно большое количество переработчиков, развивающаяся зона общепита. Соответственно, любая сырьевая база будет востребована», – рассказал директор ООО «Честный продукт» Максим Гинзбург.

Закрыть потребность в мясе помогают другие регионы.

