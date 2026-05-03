Самарцам рассказали о пяти правилах защиты глаз на даче

При попадании инородного тела или химического вещества промойте глаз чистой водой. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

С началом дачного сезона количество глазных травм увеличивается, поэтому самарцам рассказали о пяти простых правилах безопасности, которые помогут избежать серьезных последствий при обрезке деревьев, запуске триммеров, обработке участка химией и других «весенних заботах». Об этом сообщает минздрав Самарской области.

«При попадании инородного тела или химического вещества промойте глаз чистой водой либо физиологическим раствором, наложите стерильную марлевую повязку и незамедлительно обратитесь за медицинской помощью. Промедление даже в пару часов способно превратить микроцарапину в серьезную проблему», – рассказал заведующий приемным отделением больницы им. Т.И. Ерошевского Алексей Емашов.

Прежде всего нельзя пренебрегать защитными очками, ведь даже отскочившая во время обрезки кустарников ветка или щепка способна травмировать роговицу за секунду. Также важно использовать маску-щиток и перчатки при работе с химикатами, ведь при малейшем ветре они могут попасть в глаза.

Нельзя тереть веки грязными руками, так как это создает риск занесения мелких частичек или инфекции. Тем, кто носит контактные линзы, перед садовыми работами обязательно нужно заменить их на очки, ведь попадание пыльцы или химической взвеси под линзу может вызвать раздражение или повреждение роговицы. Важно не оставлять детей без присмотра.

