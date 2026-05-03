Акция «В гости к ветерану» призвана напомнить, что именно единство всех народов позволило одержать Победу

До 10 мая в Самаре проходит акция «В гости к ветерану», которая призвана напомнить, что именно единство всех народов позволило одержать Победу в мае 1945 года. Ветеранов, тружеников тыла, детей войны навещают сотрудники домов дружбы народов, общественники, школьники, студенты, кадеты, юнармейцы и волонтеры и благодарят за их подвиг. Об этом сообщает правительство Самарской области.

«Главный символ акции – корзина традиционной продукции от разных народов России: татарский чак-чак, чувашские конфеты, казахский курт, армянское варенье, башкирский мед, узбекский рис и многое другое. Каждый дар – это частичка культуры, знак уважения и искренняя благодарность нашим ветеранам за мирное небо над головой», – рассказали в ведомстве.

Акция инициирована Федеральным агентством по делам национальностей и Домом народов России.

