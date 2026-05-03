В Самарской области назвали самые популярные имена для новорожденных за апрель

Самыми популярными мужскими именами в Самарской области за апрель 2026 года стали Александр, Матвей, Лев, Михаил и Дмитрий. Девочек сейчас чаще всего называют Ева, Мария, Валерия, Анна и София. Об этом сообщает ЗАГС Самарской области

«Некоторые имена не потеряли свою актуальность даже спустя сто лет, ведь в 1926 году в этом же списке были Александр, Николай, Василий, Иван и Алексей, а также Мария, Анна, Александра, Клавдия и Анастасия», – рассказали в ведомстве.

Среди редких имен для мальчиков оказались Архип, Феликс, Никита, Юрий и Владислав, а для девочек – Ясмина, Ольга, Нина, Серафима и Надежда. А вот сто лет назад реже всего встречались Кирилл, Марк, Матвей, Валерьян, Роман, а также Хаврония, Аграфена, Ангелина, Марина и Лора.

