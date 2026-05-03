Самым выгодным для отпуска месяцем в 2026 году для самарцев станет июль

Из-за того, что количество рабочих дней в месяце отличается, стоимость одного дня работы тоже будет разной

Руководитель юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин рассказал, что самый выгодный месяц для отпуска в 2026 году для тех, кто работает за оклад, – июль, так как в нем 23 рабочих дня. Об этом сообщает Российская газета.

«Чем меньше в месяце рабочих дней, тем невыгоднее брать отпуск работникам, которые получают оклад. В разных месяцах года разное количество рабочих дней, а оклад всегда одинаковый. Но из-за того, что количество рабочих дней в месяце отличается, стоимость одного дня работы тоже будет разной. Чтобы узнать стоимость одного рабочего дня, нужно размер оклада разделить на количество рабочих дней в месяце», – рассказал юрист.

Чтобы определить, выгодно ли брать отпуск в том или ином месяце, нужно сравнить свой ежедневный доход в этом месяце со средним дневным заработком. В том месяце, где стоимость одного рабочего дня выше среднедневного заработка, выгоднее продолжать работать, а там, где эти показатели примерно одинаковы или среднедневной заработок выше, –выгоднее уйти в отпуск. Так, можно посчитать, что в 2026 году самыми выгодными месяцами для отпуска являются июль, сентябрь и октябрь.

