В Самаре могут ввести выплату жителям, чье имущество пострадало от взрывов

Выплату хотят предоставлять в размере 50 000 рублей за жилое помещение и 50 000 рублей за личный автотранспорт.

Администрация Самары разместила проект постановления о единовременных выплатах тем, чье имущество пострадало в результате взрыва. Выплату хотят предоставлять в размере 50 000 рублей за жилое помещение и 50 000 рублей за личный автотранспорт. Однако в случае полной утраты транспорта выплата составит 100 000 рублей.

«Единовременная выплата предоставляется каждому гражданину, обратившемуся за ее получением и являющемуся собственником жилого помещения и (или) личного автотранспорта, пострадавших в результате взрыва взрывоопасного предмета на территории Самары», – написано в документе.

Сейчас проект находится на рассмотрении. Если его утвердят, он распространится и на взрыв, произошедший 23 апреля 2026 года. Именно в этот день осколки БПЛА попали в жилой дом в Самаре.

