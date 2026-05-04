В Самаре из-за упавшего с крыши груза пострадала женщина-водитель

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самаре из-за упавшего груза пострадала женщина-водитель. Авария произошла в Советском районе днем в 12:15 на улице Вольская. Водитель Lada Largus не закрепил металлические профлисты на крыше. Груз упал и создал помеху для Chevrolet Niva. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

«Водитель автомобиля Lada Largus не проконтролировал крепление груза и допустил его падение. Женщина за рулем Chevrolet Niva применила экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось», — рассказали в ведомстве.

За рулем Lada Largus находился 52-летний мужчина. Он двигался по улице Вольская со стороны улицы 22 Партсъезда в направлении Средне-Садовой. Пострадавшую водителя Chevrolet Niva доставили в больницу. Ей назначили амбулаторное лечение.

