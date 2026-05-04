В Самаре назвали площадки для комплексного развития территорий

Приоритетным микрорайоном выбрали Безымянку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области программа комплексного развития территорий открывает возможности для реновации кварталов. Однако реализация идет медленно. Из 19 площадок, подобранных в 2023 году, инвесторов нашли только для семи. Об этом «Волга Ньюс» рассказала первый заместитель министра градостроительной политики, главный архитектор региона Екатерина Семенова.

«Если мы хотим обновить Безымянку за счет девелоперов, должны понимать, какой колоссальный пул затрат на них ляжет. На двухэтажках они эту экономику не потянут. При этом бизнес должен получать прибыль на дальнейшее развитие», — отметила Екатерина Семенова.

В 2025 году полномочия по КРТ передали областному минграду. Приоритетным микрорайоном выбрали Безымянку. Концепцию развития уже разработали, ее дорабатывают с учетом замечаний. До конца года планируют выставить на торги один из обновленных лотов. Также минград готовит площадку у телецентра в границах улиц Гастелло, Советской Армии, Кольцевой и Тихвинской. Там хотят разбить небольшой сквер.

