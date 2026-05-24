До какого возраста на самом деле нужно детское кресло

Позаботьтесь о безопасности своего ребенка! Фото: New-Africa-Shutterstock-Fotodom

Если автомобиль попадет в ДТП, вес ребенка в момент столкновения увеличивается во много раз и удержать его на руках практически невозможно.

Как говорит статистика Российского Красного Креста, при авариях дети чаще всего получают черепно-мозговые травмы. 15% травм, увы, оказываются смертельными. Но 85% погибших детей остались бы живы, будь они пристегнуты по правилам. При столкновении «лоб в лоб» устройства безопасности повышают шансы выжить в 2,5 раза на заднем сидении и в 3,5 раза – на переднем.

Детей до 1 года нужно перевозить строго в автолюльке горизонтально с удержанием спецремнями. С 1 до 7 лет ребенку в автомобиле нужно детское автокресло или детское удерживающее устройство и на переднем, и на заднем сидении.

Детям старше 7, но младше 12 лет на заднем сиденье можно ездить и в детских автокреслах, и пристегнутым обычным ремнем, если ребенок достиг 150 см роста. На переднем сиденье – только со спецустройством.

С 12 лет детское кресло ребенку не требуется. Но для тех, кто ниже 150 см, нужно удерживающее приспособление. При росте выше можно пристегивать ребенка обычными ремнями безопасности.