В аэропорту Самары задержали 10 рейсов из-за БПЛА 4 мая

Вводили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В понедельник, 4 мая, в самарском аэропорту Курумоч вводили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов из-за опасности атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

«В Самарской области действует режим «Ковер». Закрыто воздушное пространство на всех высотах», — говорится в сообщении.

В 00:37 введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они необходимы для безопасности полетов. Ограничения сняли в 08:26. За время работы в особом режиме в аэропорту отменили один рейс до Антальи, еще 10 рейсов были задержаны. Перенесли вылет до Москвы, Санкт-Петербурга, Минска, Екатеринбурга, Сочи, Ташкента и Антальи.

