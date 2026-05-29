Почему нельзя отказываться от детского кресла до 12 лет

Если ребенок ниже 150 см и легче 36 кг, ему нужно автокресло или бустер. Фото: ru.freepik.com/author/freepik.

Дети – самые важные пассажиры в автомобиле и ответственность за их безопасность несут родители. Очень часто они считают, что после 7 лет ребенок может ездить без автокресла или бустера, только пристегиваясь ремнем безопасности. На самом деле это не так, и дело вовсе не в штрафах. Просто габариты менее 150 см и 36 кг недостаточны, чтобы обычный ремень надежно удержал юного пассажира в случае аварии. Бустер или кресло приподнимают ребенка, чтобы при столкновении ремень, натягиваясь, не врезался ему в шею и в брюшную полость. Если это произойдет, ребенок получит травмы внутренних органов или удушье.

Как правило, роста 150 см и веса 36 кг дети достигают в среднем к возрасту 12 лет, поэтому и существует правило использования специальных удерживающих устройств до этой даты. Но стоит учитывать и индивидуальные особенности: для миниатюрных пассажиров старше 12 лет бустер сослужит хорошую службу.