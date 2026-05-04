В Самарской области сбили беспилотники в ночь на 4 мая

В ночь на понедельник, 4 мая, в Самарской области средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили беспилотники. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО отразили атаку вражеских беспилотников. По предварительным данным, все цели были поражены», — говорится в сообщении.

Угроза атаки беспилотников действовала в регионе с 00:37. Отбой угрозы был объявлен в 08:26. В самарском аэропорту Курумоч временно вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов, которые также были сняты. Также жителям напомним, что приближаться к обломкам опасно, при обнаружении фрагментов необходимо звонить по номеру 112.

