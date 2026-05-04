ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
НовостиОбщество4 мая 2026 6:35

В Самарской области отменили угрозу атаки беспилотников 4 мая

4 мая в Самарской области объявили отбой угрозы атаки БПЛА
Екатерина ПАВЛОВА
Она действовала в регионе более 9 часов.

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

4 мая в Самарской области сняли угрозу подлета БПЛА. Она действовала в регионе более 9 часов. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

«Объявлен отбой угрозы подлета БПЛА к территории Самарской области», - написал глава региона в 09:31.

В этот период в регионе действовали ограничения в работе мобильного интернета и ограничения в самарском аэропорту Курумоч, которые вводят для повышения безопасности граждан и защиты инфраструктуры. Из-за режима «Ковер» задержали вылет 10 рейсов.

