В Самарской области отменили угрозу атаки беспилотников 4 мая

Она действовала в регионе более 9 часов. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

4 мая в Самарской области сняли угрозу подлета БПЛА. Она действовала в регионе более 9 часов. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

«Объявлен отбой угрозы подлета БПЛА к территории Самарской области», - написал глава региона в 09:31.

В этот период в регионе действовали ограничения в работе мобильного интернета и ограничения в самарском аэропорту Курумоч, которые вводят для повышения безопасности граждан и защиты инфраструктуры. Из-за режима «Ковер» задержали вылет 10 рейсов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал