В самарском аэропорту Курумоч сняли ограничения 4 мая

В Самарском аэропорту Курумоч сняли ограничения на полеты. Они действовали почти 7 часов из-за опасности атаки БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
«Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты. Их вводили для обеспечения безопасности полетов», – написала пресс-служба ведомства в 07:06.
За этот период задержали вылет 10 рейсов, а еще один, до Антальи, отменили. Пассажирам рекомендовали уточнять фактическое время рейсов в авиакомпании и на онлайн-табло.
