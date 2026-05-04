В самарском аэропорту Курумоч сняли ограничения 4 мая

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты.

В Самарском аэропорту Курумоч сняли ограничения на полеты. Они действовали почти 7 часов из-за опасности атаки БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

«Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты. Их вводили для обеспечения безопасности полетов», – написала пресс-служба ведомства в 07:06.

За этот период задержали вылет 10 рейсов, а еще один, до Антальи, отменили. Пассажирам рекомендовали уточнять фактическое время рейсов в авиакомпании и на онлайн-табло.

