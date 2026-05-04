Праздничный электропоезд «Песни Победы» отправится из Самары 7 мая

7 мая на железнодорожном вокзале Самары состоится праздничное мероприятие, посвященное 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Участников ждут концертная программа «Эхо великой весны», полевая кухня, а также музыкальный рейс электропоезда по маршруту Самара – Курумоч – Самара. Об этом сообщили в правительстве Самарской области.

«В 15:40 на 15-й платформе выступят детский танцевальный коллектив «Акварель» и воспитанники центров для детей, оставшихся без попечения родителей. Ребята прочитают стихи и исполнят песни, посвященные героическому прошлому нашей страны. После концерта все желающие смогут попробовать блюда полевой кухни», — говорится в сообщении.

После завершения программы на платформе, в 16:50, пассажиры отправятся в уникальный музыкальный рейс. В пути самарские музыканты исполнят знакомые каждому композиции военных лет.

Стать участником музыкального рейса может любой желающий — для этого достаточно приобрести билет на электропоезд, отправляющийся из Самары в 16:50. Вход на концерт на платформе свободный.

