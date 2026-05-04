Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
+15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт4 мая 2026 7:27

«Крылья Советов» отпраздновали 84-летие

3 мая «Крылья Советов» отметили день рождения
Роман ГЕРАСЬКОВ
3 мая 2026 года «Крыльям Советов» исполнилось 84 года

3 мая 2026 года «Крыльям Советов» исполнилось 84 года

Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов".

3 мая 2026 года «Крыльям Советов» исполнилось 84 года. Самарский футбольный клуб прошел длинный путь от заводской команды до символа региона и постоянного участника чемпионата России.

«Пусть впереди будет еще больше красивых игр и незабываемых эмоций. Спасибо всем, кто живет клубом и передает любовь к «Крыльям» дальше - из поколения в поколение», - написали в пресс-службе клуба.

Также в честь дня рождения команды прошло открытие новых стел на «Аллее славы «Крыльев Советов» в Загородном парке. Там появились стелы Сергея Божина и Антона Зиньковского. В апреле болельщики выбрали именно их в голосовании за лучших игроков «КС» в период 2015–2020 годов.