«Крылья Советов» отпраздновали 84-летие

3 мая 2026 года «Крыльям Советов» исполнилось 84 года. Самарский футбольный клуб прошел длинный путь от заводской команды до символа региона и постоянного участника чемпионата России.

«Пусть впереди будет еще больше красивых игр и незабываемых эмоций. Спасибо всем, кто живет клубом и передает любовь к «Крыльям» дальше - из поколения в поколение», - написали в пресс-службе клуба.

Также в честь дня рождения команды прошло открытие новых стел на «Аллее славы «Крыльев Советов» в Загородном парке. Там появились стелы Сергея Божина и Антона Зиньковского. В апреле болельщики выбрали именно их в голосовании за лучших игроков «КС» в период 2015–2020 годов.