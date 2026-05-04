Самарец хотел заказать автомобиль из Китая, а стал жертвой мошенников

Сайт по продаже автомобилей оказался фейковым

В Самаре 37-летний мужчина хотел приобрести автомобиль из Китая, но попался на уловки мошенников. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

«Несколько месяцев назад пострадавший нашел в интернете сайт, специализирующийся на продажах импортных автомобилей. Его заинтересовала машина из Китая по привлекательной цене. Самарец оставил заявку на покупку», — говорится в сообщении.

Вскоре мужчине прислали подтверждающие документы и фотографии автомобиля, пояснив, что в ближайшее время машина будет проходить таможенное оформление. Неизвестные озвучили цену — 1,5 млн рублей, которые необходимо было перевести за оформление сделки. Покупатель собрал нужную сумму и перевел деньги на указанный счет.

Продавец пообещал, что автомобиль прибудет на территорию Российской Федерации через три месяца, после чего перестал выходить на связь. Все попытки мужчины дозвониться оказались безрезультатными. Пострадавший обратился в полицию. Как выяснилось, сайт по продаже автомобилей оказался фейковым. По данному факту возбуждено уголовное дело.

