Самарцам расскажут о подвиге юных героев в годы Великой Отечественной войны

Проект «Уроки мужества» объединяет героическое прошлое и современные возможности / Фото: www.sberbank.ru

Российский банк подготовил ко Дню Победы интерактивный проект «Уроки мужества». Он рассказывает о четырех Героях Советского Союза, которым на момент совершения подвига было всего 13-17 лет, сообщает пресс-служба Сбера.

Героями проекта стали разведчик Валя Котик, который выследил подземный кабель врага и прервал связь фашистов со штабом; партизанка-разведчица Лара Михеенко, которая под видом нищенки и пастушки узнавала расположение огневых точек и численность гарнизонов врага; летчик Аркадий Каманин, который посадил самолет под огнем противника, забрал раненого товарища и секретные фотоснимки, затем взлетел, уходя от фашистского танка; партизан-разведчик Леня Голиков, который вместе с напарником подорвал машину вражеского генерала и добыл портфель с секретными данными. Их истории представлены на сайте www.sberbank.ru/promo/uroki_muzhestva.

Выбрав одного из героев, пользователь может пройти через его историю. В ключевые моменты появляется выбор: принять историческое решение или альтернативное. При выборе второго варианта пользователю расскажут, как было на самом деле и что значит мужество.

