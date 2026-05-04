Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия4 мая 2026 8:07

Инсульт случился у мужчины в пещере Самарской области 2 мая

В Самарской области спасатели перенесли мужчину с инсультом из пещеры до машины скорой помощи
Ирина СИНЕГУБОВА
Мужчину передали медикам.

Мужчину передали медикам.

Фото: предоставлено поисково-спасательной службой Самарской области.

В субботу, 2 мая, в Кинельском районе Самарской области у посетителя памятника природа случился инсульт. Ему срочно требовалась помощь в Золотой пещере около села Сырейка. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде Самарской области.

«В 15:45 начались спасательные работы. Мужчину необходимо было перенести до машины скорой медицинской помощи», – рассказали в пресс-службе.

Пострадавший находился без сознания. На спинальном щите его доставили из пещеры в «скорую». В 17:20 спасательные работы были окончены. Мужчину передали медикам для оказания ему дальнейшей помощи. О состоянии посетителя памятника природы ничего неизвестно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал