Самарцы могут принять участие в акции «Бессмертный полк онлайн»

Для участия в акции необходимо до 6 мая включительно подать заявку

В День Победы, 9 мая 2026 года, жители Самары могут принять участие во всероссийской акции «Бессмертный полк онлайн». Онлайн-шествие начнется в 12:00. Об этом сообщает городская администрация.

«Трансляция охватит всю Россию, жители разных городов смогут к ней присоединиться», - говорится в сообщении.

Чтобы принять участие, нужно до 6 мая подать заявку на сайте проекта или в соцсетях. В личном кабинете надо разместить фотографию и информацию о ветеране, труженике тыла или тех, кто сражался за Родину. Также можно поделиться историей о своем герое в соцсетях.

