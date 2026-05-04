Инновационные проекты самарских студентов могут получить гранты до 15 млн рублей

В Самарской области начался прием заявок на конкурс студенческих инновационных проектов. Он направлен на вовлечение молодежи в технологическое предпринимательство и укрепление инновационного потенциала экономики региона. В 2025 году поддержку получили 18 проектов на сумму 58,5 млн рублей. Об этом сообщает департамент информационной политики Самары.

«Поддержка студенческих технологических проектов – это инвестиция в будущее экономики региона. Мы создаем условия, при которых молодая идея может получить не только финансирование, но и реальный шанс стать частью промышленного или технологического сектора Самарской области», – рассказал министр экономического развития и инвестиций Павел Финк.

Участниками конкурса могут стать образовательные организации высшего образования, а также субъекты малого и среднего бизнеса, зарегистрированные в Самарской области, однако в составе проектной команды должен быть хотя бы один студент бакалавриата или магистратуры. Максимальный размер гранта составляет 15 млн рублей, при этом обязательно софинансирование со стороны участника в размере не менее запрашиваемой суммы. Прием заявок продлится до 21 мая.

