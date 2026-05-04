Маршрутную сеть скоростных речных перевозок по Волге расширят до Самары

Направлен на возрождение поездок по Волге

В 2026 году сеть скоростных речных перевозок в России расширят до 27 маршрутов. В их числе и Самара. По субсидируемым направлениям планируют перевезти около 60 тысяч пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

«Федеральный проект "Речные магистрали" стартовал в октябре 2023 года по инициативе вице-премьера Виталия Савельева. Он направлен на возрождение поездок по Волге. В 2025 году по восьми маршрутам перевезли 33,2 тысячи пассажиров. Двум судоходным компаниям предоставили субсидии на 17,7 млн рублей», — отметили в министерстве.

Развитие сети скоростных перевозок по внутренним водным путям обсудили на заседании профильной комиссии под председательством главы Минтранса Андрея Никитина. В 2026 году в федеральном бюджете на эти цели заложили 94,8 млн рублей.

