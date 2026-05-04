В Самарской области женщина насмерть ударила своего знакомого по голове бутылкой

В ходе ссоры женщина нанесла своему знакомому несколько ударов стеклянной бутылкой по голове. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В феврале 2026 года пьяная 35-летняя жительница Богатовского района Самарской области поссорилась со своим знакомым и несколько раз ударила его стеклянной бутылкой по голове. От полученных травм мужчина скончался на месте. Об этом сообщает СУ СК по Самарской области.

«В отношении женщины завели уголовное дело по статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Сейчас его расследование завершено», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Уголовное дело уже направили в суд для рассмотрения.

