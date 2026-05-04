За последние 2 года 32% самарцев сменили профессию

Из тех, кто сменил профессию, 12% остались довольны Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

За последние пару лет 32% самарцев кардинально сменили специализацию. Бухгалтеры чаще всего меняют профессию на экономистов. Некоторые переходят в продажи или инженерно-технические специальности. Юристы становятся бизнес-ассистентами, бухгалтерами или снабженцами. Об этом сообщили аналитики сервиса SuperJob по итогам опроса.

«Речь идет не столько о переквалификации, сколько о возвращении к специальности по диплому. Например, выпускники строительных факультетов, работавшие в финансах, переходят в инженеры-сметчики и инженеры ПТО», — говорится в сообщении.

Из тех, кто сменил профессию, 12% остались довольны переменами. Еще 20% ответили, что сожалеют. При этом 68% горожан не меняли свою работу. Опрос проводили с 29 января по 23 апреля 2026 года. В нем участвовали 15 тысяч экономически активных жителей России старше 18 лет.

