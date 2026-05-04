В Тольятти гендиректор компании пытался избежать выплаты 59 млн рублей налогов

В Тольятти учредителя и руководителя транспортной организации ждет суд за уклонение от уплаты налогов и неправомерный оборот средств платежей. Расследование уголовного дела уже завершено. Об этом сообщили в СУ СК по Самарской области.

«С 2019 года по 2022 год гендиректор изготовил фиктивные документы первичного учета. На их основании в налоговые декларации включили недостоверные сведения для занижения налогооблагаемой базы», – рассказали в пресс-службе.

В результате этого бюджету РФ был причинен крупный ущерб. Мужчина не выплатил налогов на сумму более 59 млн рублей. По данным региональной прокуратуры, 36-летний тольяттинец намеренно занижал налогооблагаемую базу организации путем отражения в фиктивных платежных поручениях данных о финансово-хозяйственной деятельности с мнимыми контрагентами.

На четыре квартиры и три автомобиля мужчины наложили арест. Уголовное дело направлено в Автозаводский районный суд.

