Самарцы могут столкнуться с ростом цен на картофель

За последние недели картофель в Самарской области лишь дешевеет Фото: Ольга ЮШКОВА.

В скором времени самарцы, как и все россияне, могут столкнуться с ростом цен на картофель. По данным Росстата, за последние недели этот овощ понемногу, но уверенно дорожал.

За неделю с 14 по 20 апреля цены на картофель выросли на 0,1%, а с 21 по 27 – апреля – еще на 0,2%. Сохранится ли эта тенденция, неизвестно, но есть вероятность, что в преддверии нового посевного сезона и до получения нового урожая картофель может подорожать.

Что касается Самарской области, то у нас картофель, по данным Самарастата, даже дешевеет. С 21 по 27 апреля цена за килограмм этого овоща несколько снизилась и составила 47,66 рублей.

А вот другие овощи подорожали. Эксперты отметили рост цен на капусту, лук и свеклу.

