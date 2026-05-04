Альпаки, кролики и козы появятся в парке Дружбы в Самаре

В 2026 году в Самаре на территории парка Дружбы появится парк альпак. Там уже монтируют ограждение для него. Об этом сообщили в городской администрации.

«Работы проводятся в рамках договора на оказание услуг с парком «Альпака». Кроме альпак, в парке Дружбы будут кролики и козы», – рассказали в пресс-службе.

Всего предусмотрено около 50 животных. Напомним, парк Дружбы находится в Советском районе на пересечении улиц Гагарина, Советской Армии, Дыбенко и Запорожской. Он был создан в 1950-х годах XX века. Общая площадь парка составляет 14,1 га. В апреле 2025-го там полностью демонтировали заброшенные американские горки.

