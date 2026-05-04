В Самарской области женщина на «Тойоте» выехала на встречку и устроила ДТП

Столкновения избежать не удалось Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самарской области 3 мая 2026 года произошло ДТП. Женщина 42 лет за рулем «Тойоты» Rav4 выехала на встречную полосу и столкнулась с LADA Granta. После удара обе машины съехали в кювет. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

«Женщине назначено амбулаторное лечение, а мужчина госпитализирован», — сообщили в ведомстве.

ДТП случилось в 06:55 на 14 километре дороги «Урал-Сызрань 1». Женщина за рулем «Тойоты» двигалась со стороны трассы М-5 «Урал» в направлении Сызрани. Она нарушила правила и выехала на встречную полосу. В этот момент по ней ехал водитель LADA Granta. Ему 58 лет. Столкновения избежать не удалось. Обстоятельства аварии выясняются.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал