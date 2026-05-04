В Сызрани чиновницу уволили за махинации с аварийным жильем

Женщину признали виновной в мошенничестве Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Сызрани уволили специалиста комитета ЖКХ в связи с утратой доверия. Экс-чиновница скрыла сведения о своем имуществе и дополнительных источниках дохода. Кроме того она, используя служебное положение, купила квартиру в аварийном доме, а в договоре купли-продажи указала завышенную цену. Проверку соблюдения антикоррупционного законодательства провела прокуратура.

«Право собственности на приобретенную квартиру женщина оформила на своего сына», – уточнила пресс-служба ведомства.

Затем бывшая чиновница от имени сына обратилась в мэрию, чтобы получить компенсацию за изымаемую квартиру на основании договора с завышенной ценой. Женщину признали виновной в мошенничестве, после чего уволили.

