Глава отдела вуза Самары Роголева: «Цветы не могут очистить весь воздух в доме»

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Существует мнение, что комнатные растения насыщают воздух кислородом и поглощают вредные вещества. Однако, как рассказала начальник отдела тропических и субтропических культур ботанического сада СамГУ Наталья Рогулева, это не совсем так. По ее словам, полностью очистить воздух растения не могут. Об этом сообщает Самара-ГИС.

«Сколько бы у вас ни было цветов, абсолютно очистить воздух они не смогут. Тем не менее все растения улучшают микроклимат в помещении и немного повышают влажность. Но это не заменит проветривание», – рассказала Наталья Рогулева.

Главное перед покупкой растения – прочитать о нем, чтобы избежать ошибок и выбрать зеленого питомца, который будет чувствовать себя комфортно в вашей квартире.

