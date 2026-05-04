Глава СК РФ потребовал доклад по делу о буллинге четвероклассника в Сызрани

Администрация учебного заведения должных мер не принимала

В Сызрани сверстники систематически избивали ученика четвертого класса. Происшествие произошло в одной из школ города. По данному факту завели уголовное дело о халатности. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Самарской области.

«Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю следственного управления по Самарской области Олейнику П.М. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — сообщили в ведомстве.

В социальных медиа появилась информация, что над ребенком издеваются одноклассники с применением физического насилия. Отмечается, что это не первый подобный случай в школе. Администрация учебного заведения должных мер не принимала. Следователи проверят все обстоятельства произошедшего и дадут оценку действиям должностных лиц.

