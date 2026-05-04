В Самарской области водитель «Газели» врезался в МАЗ и погиб

Водитель «Газели» скончался на месте. Фото: ГУ МВД России по Самарской области.

4 мая в Елховском районе Самарской области в 11:50 на 341-м километре автодороги «Казань – Буинск – Ульяновск» «Газель» под управлением 37-летнего водителя наехала на стоящий грузовик МАЗ с полуприцепом под управлением 61-летнего водителя. Грузовик остановился по требованию регулировщика в месте, где проводили дорожные работы. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

«Водитель «Газели» скончался на месте ДТП до приезда скорой», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Сейчас сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Напомним, в Самарской области женщина на «Тойоте» выехала на встречку и устроила ДТП.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал