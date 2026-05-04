На форуме в Санкт-Петербурге предложили новые меры поддержки семей

В новую Народную программу партии уже поступило более 850 тысяч предложений. Фото: пресс-служба «ЕР»

В Санкт-Петербурге состоялся окружной отчетно-программный форум «Единой России» «Есть результат!», в котором принял участие председатель партии Дмитрий Медведев. На мероприятии представили пакет мер по поддержке семей, развитию сфер культуры и здравоохранения. В новую Народную программу партии уже поступило более 850 тысяч предложений. Итоговый документ будет включать две части: предвыборную программу на пять лет и стратегическую рамку на десятилетия.

На форуме предложили создать национальную цифровую платформу «Здоровье» и единую карту пациента, развивать дистанционный мониторинг показателей здоровья. Обсуждали строительство новых объектов здравоохранения.

Что касается мер поддержки семей, то участники круглых столов предложили создавать центры по подготовке к родам при женских консультациях, внедрить принцип «одного окна» для многодетных семей на госуслугах. Для регионов, где рождаемость является низкой, могут создать школу молодых отцов и программу реабилитации после родов.

Эти и другие инициативы после проработки передадут экспертному совету партии. Рамку программы на десятилетия представят уже в июне, а народную программу на пять лет – в августе.

